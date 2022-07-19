США провели успешное испытание гиперзвукового оружия

Американская компания Raytheon Technologies в партнерстве с Northrop Grumman провела успешное испытание гиперзвукового оружия HAWC.

В ходе испытания HAWC запустили из самолета, разогнали до гиперзвуковой скорости при помощи реактивного двигателя, а затем провели по заданной траектории, чтобы сверить с цифровыми моделями.

Отмечается, что это третье успешное испытание США такого оружия с 2013 года. Оно разрабатывается в интересах ВВС США, а также Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов.

Гиперзвуковое оружие движется в верхних слоях атмосферы со скоростью, превышающую скорость звука в пять раз — около 6200 километров в час. В настоящее время образцы такого оружия имеют только три страны — Россия, Китай и США.