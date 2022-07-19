Оформлять льготы и выплаты станет проще

Жители России смогут начислять все социальные выплаты, включая пенсии, пособия на детей в единой организации — Фонд пенсионного и социального страхования. Вступил в силу закон о его создании.

Единый Фонд пенсионного и социального страхования начнет работать с 1 января 2023 года. Он создается путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования (ФСС).

Большинство мер соцподдержки будет назначаться по принципам «социального казначейства» — без лишних справок и по одному заявлений. Иногда это можно будет сделать без заявления (проактивно), при возникновении у человека права на ту или иную выплату. Все консультации граждане будут получать в единых клиентских службах

Объединение фондов никак не отразится на гражданах, которые уже получают пособия. Они продолжат их получать в привычное время и привычном размере.