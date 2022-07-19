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Торговые сети понесут огромные убытки после ухода из России

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: MediaPhoto.Org / CC BY 3.0

Иностранные ретейлеры одежды, приостановившие деятельность в России, рискуют потерять до 800 миллионов долларов при полном уходе с рынка, подсчитали аудиторы.

Объявившая накануне об окончательном закрытии своих российских магазинов шведская компания H&M уже подтвердила списание около 190 миллионов долларов, приводит газета «Коммерсантъ» аудиторские оценки.

Наибольшие потери — до 300 миллионов долларов — могут ожидать испанскую Inditex, объединяющую такие бренды, как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Pull & Bear. Японская Uniqlo и французская Decathlon рискуют лишиться до 150-170 миллионов долларов.

В общей же сложности потери ретейлеров при уходе из страны составят 760-800 миллионов долларов. Более того, как подчеркнул один из собеседников газеты, такой вариант считается «консервативным»: убытки зарубежных фирм могут вырасти, если те не распродадут остатки товаров. 

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Экономика #Торговля
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