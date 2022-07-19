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Более половины россиян стали опасаться потери работы

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Более половины россиян (56%) россиян отмечают рост рисков потери работы, следует из результатов исследования «Открытия» и «Росгосстраха»

Лично для себя видят риск потери работы 44% респондентов — выше всего этот показатель в Московском регионе (53%), ниже — на Северном Кавказе (29%) и в Сибири (33%). Еще 8% заявили, что уже теряли работу в последние месяцы.

Почти половина россиян (48%) уверены, что не потеряют работу в ближайшие полгода. Чаще всего так отвечали сибиряки (60%), намного реже других — жители Москвы и Московской области (35%), приводит ТАСС данные опроса.

Больше половины опрошенных (61%) уверены, что в случае необходимости быстро найдут новую работу в ближайшие полгода: из них 14% полностью уверены, 47% — скорее, уверены.

Еще 28% респондентов заявили, что сомневаются в возможности быстро найти новое место. Из них 22% считают, что, скорее, не найдут работу, а 6% - что точно не найдут. Только 11% полностью уверены, что искать новую работу им не придется.

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Алекс555

Практически воюют не украина а западный альянс с камандующим сэр США. Украина так,пушечное мясо.

D762

С кем договариваться Россия будет? им приказ был дан - до Последнего украинца... так мы подождём!

колобок11

Ни кто и не сомневался. Они всегда ждут любого предлога наложить санкции на любую страну не входящую...

М. Алейников

Интересно сколько в месяц тратится на Путина что он считает что 11 908 рублей считается границей бедности....