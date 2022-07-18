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Платежная система Yandex Pay заработала на «Госуслугах»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователям портала «Госуслуг» стал доступен платежный сервис Yandex Pay, сообщается в телеграм-канале Минцифры.

«Пользователи портала "Госуслуг" теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay. Такой способ оплаты можно выбрать в разделе "Платежи"», — говорится в сообщении.

Сервис работает как на сайте, так и в мобильном приложении «Госуслуг». Yandex Pay позволяет платить в интернете картой, не вводя ее данные. Сервис работает с картами Мир, Visa и MasterCard любых банков, которые действуют в России.

Также на портале есть возможность оплатить со счета мобильных операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», Тele2, Yota, «Тинькофф мобайл», «Ростелеком», электронным кошельком Qiwi и «Элплат».

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