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Евросоюз согласовал «золотой» пакет санкций против России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Главы внешнеполитических ведомств государств Евросоюза согласовали седьмой пакет санкций против России, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Новый пакет санкций не содержит ограничений на поставки энергоносителей, а также ограничений против «Газпромбанка». При этом под санкции подпадут торговля золотом и товарами двойного назначения, бухгалтерские услуги и аудит, передает ТАСС.

Также установлены дополнительные ограничения на государственные закупки и прием депозитов. В новый санкционный список включены 48 физических лиц, а также девять организаций из России.

Шестой пакет санкций ЕС против России был принят 2 июня. Он включил в себя частичное эмбарго на нефть и отключение Сбербанка от SWIFT. При этом ограничения на покупку российской нефти будут вступать в силу постепенно.

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