Евросоюз согласовал «золотой» пакет санкций против России

Главы внешнеполитических ведомств государств Евросоюза согласовали седьмой пакет санкций против России, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Новый пакет санкций не содержит ограничений на поставки энергоносителей, а также ограничений против «Газпромбанка». При этом под санкции подпадут торговля золотом и товарами двойного назначения, бухгалтерские услуги и аудит, передает ТАСС.

Также установлены дополнительные ограничения на государственные закупки и прием депозитов. В новый санкционный список включены 48 физических лиц, а также девять организаций из России.

Шестой пакет санкций ЕС против России был принят 2 июня. Он включил в себя частичное эмбарго на нефть и отключение Сбербанка от SWIFT. При этом ограничения на покупку российской нефти будут вступать в силу постепенно.