IKEA ограничила время покупок на сайте

IKEA сообщила российским пользователям, что время их пребывания на сайте ограничено — покупку после перехода надо совершить за 15 минут, если этого не сделать, то система может вернуть покупателя обратно в онлайн-очередь.

Кроме этого, чтобы сохранить место в очереди, нельзя обновлять страницу. Уточняется, что ожидание «зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа».

Также на сайте онлайн-магазина недоступны личный кабинет и список покупок, все товары надо сразу добавлять в корзину. Такие ограничения введены из-за технических проблем с онлайн-распродажей, стартовавшей 5 июля.

Магазины IKEA в России закрыты с 4 марта. 15 июня IKEA объявила, что продаст четыре своих завода в России и сократит бизнес в стране. Чтобы перезапустить онлайн-распродажу, IKEA с 12 июля ввела для покупателей онлайн-очередь.