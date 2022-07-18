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IKEA ограничила время покупок на сайте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

IKEA сообщила российским пользователям, что время их пребывания на сайте ограничено — покупку после перехода надо совершить за 15 минут, если этого не сделать, то система может вернуть покупателя обратно в онлайн-очередь.

Кроме этого, чтобы сохранить место в очереди, нельзя обновлять страницу. Уточняется, что ожидание «зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа».

Также на сайте онлайн-магазина недоступны личный кабинет и список покупок, все товары надо сразу добавлять в корзину. Такие ограничения введены из-за технических проблем с онлайн-распродажей, стартовавшей 5 июля.

Магазины IKEA в России закрыты с 4 марта. 15 июня IKEA объявила, что продаст четыре своих завода в России и сократит бизнес в стране. Чтобы перезапустить онлайн-распродажу, IKEA с 12 июля ввела для покупателей онлайн-очередь.

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Топ комментариев

pepelmetal

Поменьше люську арестович смотри!

колобок11

Ни кто и не сомневался. Они всегда ждут любого предлога наложить санкции на любую страну не входящую...

ponhik78

Это были старые ракеты первых модификаций. Переданы Данией вместе с наземными ПУ.

Asd10

Прибедняются и на Путинскую, по моему мнению излишнюю, жалость давят. Нормально там у них все. В свободные...