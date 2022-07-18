IKEA ограничила время покупок на сайте

IKEA сообщила российским пользователям, что время их пребывания на сайте ограничено — покупку после перехода надо совершить за 15 минут, если этого не сделать, то система может вернуть покупателя обратно в онлайн-очередь.
Кроме этого, чтобы сохранить место в очереди, нельзя обновлять страницу. Уточняется, что ожидание «зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа».
Также на сайте онлайн-магазина недоступны личный кабинет и список покупок, все товары надо сразу добавлять в корзину. Такие ограничения введены из-за технических проблем с онлайн-распродажей, стартовавшей 5 июля.
Магазины IKEA в России закрыты с 4 марта. 15 июня IKEA объявила, что продаст четыре своих завода в России и сократит бизнес в стране. Чтобы перезапустить онлайн-распродажу, IKEA с 12 июля ввела для покупателей онлайн-очередь.
pepelmetalПоменьше люську арестович смотри!
колобок11Ни кто и не сомневался. Они всегда ждут любого предлога наложить санкции на любую страну не входящую...
ponhik78Это были старые ракеты первых модификаций. Переданы Данией вместе с наземными ПУ.
Asd10Прибедняются и на Путинскую, по моему мнению излишнюю, жалость давят. Нормально там у них все. В свободные...