Сильные дожди зальют Красноярск и Томск

Сильные дожди ожидаются в нескольких регионах России в ближайшие дни. В некоторых они будут сопровождаться грозой, градом и сильным ветром, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сильные дожди прогнозируются и в Сибири. Алтайский и Красноярский края, Томскую область, Хакасию, Туву ожидают сильные дожди, местами очень сильные, а также гроза, град и усиление ветра, сообщил Вильфанд ТАСС.

По данным МЧС по Красноярскому краю, в понедельник по центральным и южным районам Красноярского края ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха составит около 18 градусов днем.

В Томской области в ближайшие дни несмотря на ливни сохранится комфортная погода с температурой 18-23 градуса тепла днем.