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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев пригрозил Украине «судным днем»

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Удар по Крыму со стороны Украины приведет к «судному дню» для этой страны, от которого будет сложно укрыться, предупредил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Заявление прозвучало на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде. Медведев прокомментировал намерение Киева «продолжать кампанию, как принято сейчас говорить, до последнего украинца».

По оценке российского политика, это приведет к краху существующего политического режима. По его словам, «отдельные экзальтированные кровавые клоуны» пытаются угрожать России ударами по Крыму.

«Совершенно очевидно они понимают последствия таких заявлений, а последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит "судный день", очень быстрый и тяжелый, укрыться будет очень сложно», — подчеркнул Медведев.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Россия #Мир
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Топ комментариев

pepelmetal

гончаренко пусть своего парня перевоспитывает!

Asd10

Потеря лица на востоке приравнивает человека к отбросам. Вот дедушка попал...

korvinsS

Думаю они выжмут из пендосов все что только смогут))) А потом кинут их через балабуку.

Asd10

Не уверен, что это именно мозг, коллега. Простите, что вмешиваюсь...