Медведев пригрозил Украине «судным днем»

Удар по Крыму со стороны Украины приведет к «судному дню» для этой страны, от которого будет сложно укрыться, предупредил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Заявление прозвучало на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде. Медведев прокомментировал намерение Киева «продолжать кампанию, как принято сейчас говорить, до последнего украинца».

По оценке российского политика, это приведет к краху существующего политического режима. По его словам, «отдельные экзальтированные кровавые клоуны» пытаются угрожать России ударами по Крыму.

«Совершенно очевидно они понимают последствия таких заявлений, а последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит "судный день", очень быстрый и тяжелый, укрыться будет очень сложно», — подчеркнул Медведев.