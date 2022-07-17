Германия признала невозможность пережить зиму без России

Газохранилища Германии на данный момент недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без российского газа, сообщил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.

«Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа»,— цитирует Мюллера издание Bild.

Чиновник напомнил, что 21 июля должно завершиться техническое обслуживание газопровода «Северный поток». По его словам, многое зависит от того, пойдет ли топливо по газопроводу после этого.

«Газпром» в июне на фоне задержки с поставками оборудования для газопровода «Северный поток» сократил поставки газа по нему на 40%. Германия ввела чрезвычайный план сокращения поставок российского топлива.

В настоящее время Германия импортирует 40% газа из России. К лету 2024 года страна рассчитывает достичь полной независимости от российского газа.