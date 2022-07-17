НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Германия признала невозможность пережить зиму без России

Источник:
Sibnet.ru
512 5
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Газохранилища Германии на данный момент недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без российского газа, сообщил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.

«Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа»,— цитирует Мюллера издание Bild.

Чиновник напомнил, что 21 июля должно завершиться техническое обслуживание газопровода «Северный поток». По его словам, многое зависит от того, пойдет ли топливо по газопроводу после этого.

«Газпром» в июне на фоне задержки с поставками оборудования для газопровода «Северный поток» сократил поставки газа по нему на 40%. Германия ввела чрезвычайный план сокращения поставок российского топлива.

В настоящее время Германия импортирует 40% газа из России. К лету 2024 года страна рассчитывает достичь полной независимости от российского газа.

Еще по теме
Россия создаст свой эталонный сорт нефти
Месторождение самоцветов обнаружили на Алтае
Россия прекратила подачу газа по «Северному потоку»
Канада вернет ФРГ турбину Siemens для «Северного потока»
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия «уронила» свой внешний долг
Нудисты и текстильщики Новосибирска: в чем конфликт?
Россия переведет экономику на военные рельсы
Путин утвердил новый этап пенсионной реформы
Обсуждение (5)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

pepelmetal

гончаренко пусть своего парня перевоспитывает!

Asd10

Потеря лица на востоке приравнивает человека к отбросам. Вот дедушка попал...

korvinsS

Думаю они выжмут из пендосов все что только смогут))) А потом кинут их через балабуку.

Asd10

Не уверен, что это именно мозг, коллега. Простите, что вмешиваюсь...