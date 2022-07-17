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Lada Granta Classic получила кондиционер

Источник:
Avtograd news
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Фото: © пресс-служба «АвтоВАЗ»

«АвтоВАЗ» приступил к выпуску улучшенных версий Lada Granta Classic, теперь автомобиль оснащается системами кондиционирования.

Упрощенные модели получили кондиционер южнокорейской компании Erae Automotive. Ранее Lada Granta выпускались без кондиционера из-за нарушения логистики и западных санкций.

В ближайшее время ожидается выход Lada Granta Classic с другими дополнительными опциями. В частности, автомобиль получит мультимедийный проигрыватель, подогрев сидений и лобового стекла.

Ранее президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщил, что производитель намерен обсудить с Минпромторгом возможность и необходимость продления разрешения на производство упрощенных комплектаций автомобилей.

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Топ комментариев

pepelmetal

гончаренко пусть своего парня перевоспитывает!

Asd10

Потеря лица на востоке приравнивает человека к отбросам. Вот дедушка попал...

korvinsS

Думаю они выжмут из пендосов все что только смогут))) А потом кинут их через балабуку.

Asd10

Не уверен, что это именно мозг, коллега. Простите, что вмешиваюсь...