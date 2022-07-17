Lada Granta Classic получила кондиционер

«АвтоВАЗ» приступил к выпуску улучшенных версий Lada Granta Classic, теперь автомобиль оснащается системами кондиционирования.

Упрощенные модели получили кондиционер южнокорейской компании Erae Automotive. Ранее Lada Granta выпускались без кондиционера из-за нарушения логистики и западных санкций.

В ближайшее время ожидается выход Lada Granta Classic с другими дополнительными опциями. В частности, автомобиль получит мультимедийный проигрыватель, подогрев сидений и лобового стекла.

Ранее президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщил, что производитель намерен обсудить с Минпромторгом возможность и необходимость продления разрешения на производство упрощенных комплектаций автомобилей.