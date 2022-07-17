Сбербанк запустил рефинансирование весенней ипотеки

Сбербанк с 15 июля запустил рефинансирование собственной ипотеки, взятой клиентами в период с марта по май по высоким ставкам, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

«Мы с 15 июля запустили эту программу. Сейчас можно снизить ставку по действующей ипотеке до 11,5% либо до 12,5% в зависимости от условий страхования жизни по ипотеке», — уточнил он.

Рефинансирование будет действовать до 15 октября 2022 года. Предложением по снижению ставки можно воспользоваться один раз, при этом рефинансирования льготных кредитов будет недоступно.

Ранее ставка на льготную ипотеку выросла с 7% до 12% после того, как Центробанк повысил ключевую ставку до 20%. Затем регулятор начал постепенно снижать ее. На фоне этого ставки на ипотеку также стали снижаться.