Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти вывести свои войска из региона.
В настоящее время примерно 70% территории региона находятся под контролем российских сил. При этом город Запорожье, который является областным центром, контролируется украинской армией.
«Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то, что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты», — цитирует Рогова РИА Новости.
Представитель пророссийских властей Запорожья также призвал население областного центра соблюдать осторожность, при возможности покинуть город, а при отсутствии такой возможности — запастись продуктами и водой.
Министр обороны Сергей Шойгу ранее дал указание нарастить действия группировок на всех операционных направлениях, чтобы не позволить Киеву наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по Донбассу.
pepelmetalгончаренко пусть своего парня перевоспитывает!
Asd10Потеря лица на востоке приравнивает человека к отбросам. Вот дедушка попал...
korvinsSДумаю они выжмут из пендосов все что только смогут))) А потом кинут их через балабуку.
Asd10Не уверен, что это именно мозг, коллега. Простите, что вмешиваюсь...