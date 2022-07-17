Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти вывести свои войска из региона.

В настоящее время примерно 70% территории региона находятся под контролем российских сил. При этом город Запорожье, который является областным центром, контролируется украинской армией.

«Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то, что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты», — цитирует Рогова РИА Новости.

Представитель пророссийских властей Запорожья также призвал население областного центра соблюдать осторожность, при возможности покинуть город, а при отсутствии такой возможности — запастись продуктами и водой.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее дал указание нарастить действия группировок на всех операционных направлениях, чтобы не позволить Киеву наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по Донбассу.