НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Китайский эксперт объяснил, как Путин сломал планы Запада

Источник:
РИА Новости
335 4
Фото: © пресс-служба президента РФ

Призывы Запада объединиться против России не нашли отклика в других частях мира, пишет гонконгское издание South China Morning Post.

По мнению автора статьи Мохамеда Зишана, Владимир Путин ловко смог заручиться поддержкой развивающихся стран и сломать программу Запада по Украине.

«В последние недели российский лидер, будучи далеко не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза», — приводит РИА Новости выдержки из статьи.

Обозреватель добавил, что, несмотря на попытки представителей Запада избегать Сергея Лаврова на встрече G20, главу российского внешнеполитического ведомства застали за «душевным разговором» с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины.

Еще по теме
Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену
Президент Сербии ответил на угрозы украинского депутата
Сенатор США призвал не принимать в НАТО экс‑республики СССР
Евросоюз предложил «золотые санкции» против России
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия «уронила» свой внешний долг
Нудисты и текстильщики Новосибирска: в чем конфликт?
Россия переведет экономику на военные рельсы
Путин утвердил новый этап пенсионной реформы
Обсуждение (4)
Картина дня
Шойгу приказал лишить ВСУ возможности наносить удары по городам
Орешкин увидел шансы для российской экономики
Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену
Регистрацию импортных автомобилей упростили в России
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
51
Украина ударила «Точками У» по Луганску
49
Иран передаст России сотни боевых беспилотников
48
Уровень доверия россиян Путину превысил 81%
37
Украинская армия решила оставить Северск
33
Армия Украины получила задачу отвоевать юг страны