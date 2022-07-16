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Автомобилистов предупредили о новом необычно штрафе

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новый штраф за выбрасывание мусора из машины вступил в силу в России с 15 июля 2022 года. За выгрузку или сброс мусора с любого транспортного средства в неположенном месте будут наказаны граждане, должностные лица и компании, сообщила юрист Виктория Щербакова.

Размер штрафа зависит от вида транспортного средства. Легче всего отделаются физлица — если так можно говорить о штрафе в десятки тысяч рублей, рассказала агентству «Прайм» юрист.

«Так, теперь сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму от десяти до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тысяч рублей», — уточнила Щербакова. .

Повторное нарушение обойдется гражданам в 20-30 тысяч рублей, должностным лицам — в 40-60 тысяч рублей, а юрлицам — в 60-100 тысяч рублей. В двух последних случаях будет конфисковано транспортное средство, с которого выбрасывали мусор.

Если правонарушение произошло с участием грузовой машины, штрафы составят от 60 до 120 тысяч рублей.

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