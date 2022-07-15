Россиянам запретили рассчитываться криптовалютой

Гражданам России запретили использовать цифровые финансовые активы как средство платежа, соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.

Документ признал операторов электронных платформ субъектами национальной платежной системы. Они могут выполнять расчеты по сделкам на электронных платформах при соблюдении ряда условий.

Среди них запрет предоставлять пользователю платформы денежные средства для увеличения остатка средств, учитываемых на номинальном счете. Контролировать данный процесс будет Центробанк.

Закон также запрещает использование такие активы в качестве денежного суррогата. Например, передачу или прием таких активов в качестве оплаты за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги.