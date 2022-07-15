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Россия создаст свой эталонный сорт нефти

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Правительство России планирует сформировать российский эталонный сорт нефти, чтобы нивелировать попытки Запада ограничить доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках, сообщает Bloomberg со ссылкой на закрытые документы.

По утверждению агентства, «ключевые российские министерства, нефтедобытчики и центральный банк планируют в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе».

«Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года», приводит ТАСС выдержки из материала.

Введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай, и даже повысить свои доходы, хотя и продавая со скидкой меньшие объемы нефти. В то же время ЕС и США несут убытки, включая вторичный эффект в виде инфляции.

На этом фоне по итогам саммита Группы семи было принято заявление, в котором лидеры «семерки» пообещали рассмотреть возможность ограничения цен на российскую нефть путем запрета на оказание услуг по ее транспортировке морем, если стоимость сырья превышает потолок, «согласованный международными партнерами».

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