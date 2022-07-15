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Дожди и прохлада придут в Новосибирск в выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Дожди и прохладная погода ожидаются в выходные в Новосибирске, сообщает «Западно-Сибирское УГМС».

В субботу температура ночью составит 11-13 градусов. Днем будет 24-26 градусов, ветер юго-восточный днем 4-9 метров в секунду. Преимущественно без осадков.

В воскресенье температура ночью составит 15-17 градусов, днем — 22-24 градусов, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди.

Прохладная и дождливая погода сохранится в Новосибирске и в начале неделе. Ожидаются дожди, дневные температуры не выше 23 градусов.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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