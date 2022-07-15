«Белую» зарплату стали реже платить в Новосибирской области

Новосибирцы стали реже получать «белую» зарплату, чаще всего деньги в конверте получают более молодые сотрудники, сообщает hh.ru.

63% новосибирцев рассказали, что получают «белую» заработную плату, то есть, полностью официальную. По сравнению с 2020 годом доля таких ответов снизилась на 4%. Однако, нынешние показатели выше, чем были в 2018 году (46%) и 2016 году (56%).

В целом по России в нынешнем году 71% работников получают «белую» заработную плату, по сравнению с 2020 годом доля официальных зарплат выросла на +11%. В Сибирском ФО доля «белых» зарплат составляет 65%, а чаще всего работодатели платят полностью официальную зарплату в Кузбассе (72%).

Еще 27% новосибирских сотрудников, опрошенных в 2022 году, получают так называемую «серую» зарплату — частично официально, частично нет. У оставшихся 10% вся зарплата – «черная», то есть, полностью неофициальная, «в конверте», причем за последние два года таких в Новосибирской области стало больше (в 2020 году зарплату в конверте получали лишь 3% опрошенных).

Зарплату «в конверте» сегодня чаще всего получают сотрудники 18-24 лет – 19% из них назвали этот вариант. Полностью «белую» зарплату обычно имеют люди в возрасте 55 лет и старше (74%).