Все для оборонки: что такое спецмеры в экономике?

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении специальных мер в экономике. Правительство теперь может устанавливать особенное регулирование трудовых отношений, если это необходимо для обеспечения армии.

В частности, поправки позволяют установить на некоторых предприятиях сверхурочные условия труда, а также запрещают производителям отказываться от государственных контрактов, если они связаны с выполнением оборонного заказа.

Какие спецмеры вводятся

Правительство получило право вводить специальные меры «в целях обеспечения проведения вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ».

В пояснительной записке к документу говорится, что в условиях проведения специальных военных операций «возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами».

Новосибирский авиационный завод имени Чкалова Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Согласно документу, изменения вносятся в федеральный закон «Об обороне», а также Трудовой кодекс. Первый дополнится новой статьей, согласно которой для обеспечения проведения российскими войсками операций за пределами страны разрешено вводить спецмеры.

Трудовой кодекс дополнен статьей, в которой прописан порядок привлечения сотрудников организаций оборонно-промышленного комплекса к работе сверхурочно, ночью, в выходные и праздники, разрешено изменение порядка предоставления отпусков.

Спецмеры также включают временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, разбронирование материальных ценностей государственного резерва и проведение закупок у единственного поставщика ради сокращения сроков заключения контрактов.

Закон предусматривает, что заказчики в лице Минобороны, МЧС, Росгвардии, ФСО и ФСБ теперь имеют право увеличивать или сокращать объем товаров и услуг в рамках заключенных контрактов по оборонному заказу.

Что это значит

Вице-премьер Юрий Борисов в ходе обсуждения законопроекта заявлял, что документ не подразумевает перехода всех мощностей экономики на военные нужды. В частности, он не предполагает перепрофилирования предприятий гражданского сектора для выполнения оборонных задач.

Борисов также подчеркивал, что привлечение сотрудников к сверхурочной работе будет оплачиваться дополнительно и вряд ли станет массовым. По его словам, такая мера позволит ликвидировать дефицит отдельных специалистов в ряде организаций ОПК.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что правительство будет самостоятельно решать, когда использовать кризисный механизм. Он может быть запущен в любой момент — если в нем возникнет необходимость.

При этом в тексте закона нет указаний на то, что к принудительной реализации госзаказа для обеспечения армейских операций за рубежом будут привлекаться компании только из сектора ОПК, теоретически под действие спецмер может попасть любое предприятие.

Кроме этого, законопроект накладывает дополнительные обязательства на предприятия по привлечению сотрудников к переработкам, выходу из отпусков и сокращению выходных дней. Такие компенсации могут привести к убыткам коммерческих компаний.

Но главный риск для предприятий — невозможность отказаться от оборонного контракта, а также одностороннее изменение условий договора со стороны заказчика. В ряде случаев бизнес будет вынужден работать «в минус», опасаются эксперты.