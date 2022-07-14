Корову тянули за рога из сливной ямы на Алтае

Пожарные отдаленного села Улаган в Республике Алтай спасли корову, провалившуюся в сливную яму возле частного дома, сообщает управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности региона.

К спасателям обратился хозяин животного, на место происшествия выехал дежурный караул. Они выяснили, что корова угодила в узкую сливную яму. Снаружи было видно только голову животного. Хозяева пытались вытащить её сами, но безуспешно.

Достать корову из ямы без специальной техники, было невозможно. Пожарные приняли решение обратиться за помощью к коллеге, у которого был подходящий для эвакуации трактор МТЗ-82.

В связи с тем, что яма в которой находилась корова, была очень узкой, пожарные не могли подойти к корове для того чтобы обвязать её тросом. Единственным выходом было, тянуть животное за рога.

Их обвязали верёвкой, после чего с помощью трактора подняли ее на поверхность. В результате спасоперации корову извлекли из западни. Животное, не считая перенесенного стресса, не пострадало.