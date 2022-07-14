Шоу «Голос» традиционно выходит на Первом канале осенью, а в конце лета становится известен состав жюри. После спецоперации на Украине сетка вещания ТВ изменилась, некоторые артисты, среди которых бывшие наставники проекта, покинули Россию. Выйдет ли 11-сезон «Голоса» на Первом, и кто может попасть в жюри?

Первый канал пока не анонсировал 11-й сезон «Голоса», но и не заявлял, что проект закрывают. Более того, «Голос. Дети» был почти единственным развлекательным шоу, которое продолжило выходить на телеканале с начала спецоперации.

Однако проблем с новым сезоном может быть немало. Это и недавнее заявление Сюткина о том, что участники «Голоса» теряют популярность сразу после финала, и пацифистские позиции артистов, которые могли бы занять кресла наставников. Вдобавок, авторы оригинального «Голоса» обращались напрямую к Первому каналу с просьбой закрыть проект.

«Голос» закроют?

Шоу «Голос» на Перовом канале — адаптация одноименного телешоу британской телекомпании ITV Studios. Компании принадлежит также проект «Я звезда. Заберите меня отсюда», который канал ТНТ успешно выпускает под названием «Звезды в Африке».

ITV Studios в марте, спустя месяц с начала спецоперации, обратилась и к Первому каналу и к ТНТ с просьбой остановить выпуск проектов. Каналы тогда никак не прокомментировали историю, но завершили свои шоу, которые на тот момент уже выходили в эфир.

После этого ТНТ объявил о съемках нового сезона «Звезд в Африке», значит проблем с правами у канала не возникло. Возможно, Первый канал поступит таким же образом.

Кто станет наставником в 11-м «Голосе»

За десять сезонов шоу в проекте в качестве наставников, приняли участие 11 артистов: Дима Билан, Пелагея, Александр Градский, Леонид Агутин, Баста, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Ани Лорак, Сергей Шнуров, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.

Некоторые артисты из списка явно не смогут претендовать на кресло в жюри по объективным причинам. Например, Ани Лорак, будучи уроженкой Украины, с начала спецоперации пропала с радаров российского шоу-бизнеса.

Меладзе и Агутин уехали из страны, а нынешнее поведение Шнурова, которое выражено в злободневных песнях, вызывает сомнения в нем, как в наставнике «Голоса».

В последнем на сегодня сезоне Первый канал собрал «золотой» состав проекта — Билана, Пелагею, Градского и Агутина. Градский скончался во время проекта. Из уже бывалых наставников самыми проверенными и «достойными» Первого канала могут быть Гагарина и Баста. Оба они не противоречат политике телеканала.

Кто пойдет на «Голос»

Недавно по поводу перспектив проекта для молодых музыкантов высказался Валерий Сюткин. Он заявил, что участникам не стоит рассчитывать на популярность после шоу, ведь как только проект заканчивается — забываются даже имена победителей.

«Можно давать новую жизнь известным песням: новый ритм, новый взгляд. Главная проблема тех, кто после передачи пытается добиться успеха, — это репертуар», — оценил резкий спад популярности выходцев их «Голоса» Сюткин.

Но на самом «Голосе» участники исполняют только каверы, свои песни в проекте не звучат. Помешает ли заявление Сюткина собрать потенциальных участников на кастинг — маловероятно.