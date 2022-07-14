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Казахстан «переманит» покинувшие Россию западные компании

Источник:
ТАСС
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Фото: © akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации в республику зарубежных компаний, покинувших российский рынок.

«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка», — отметил Токаев.

По его словам, релокация западных компаний в Казахстан даст хорошие возможности для наращивания производства товаров. Он напомнил, что ранее поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности.

Иностранные компании массово прекращают или приостанавливают работу на российском рынке после начала военной операции на Украине. Многие из них называют причинами ухода санкции и торговые ограничения.

По оценкам зарубежных экспертов, из России ушло более 200 крупных компаний. Российский союз промышленников и предпринимателей указывал, что подсчитать точное количество компаний, ушедших из России, невозможно, так как у всех разная форма участия на российском рынке.

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