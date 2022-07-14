Билл Гейтс пожертвует свое состояние на благотворительность

Основатель Microsoft Билл Гейтс отдаст практически все свое состояние благотворительному фонду Bill & Melinda Gates Foundation, об этом предприниматель написал на своей страничке в соцсети Twitter.

Состояние предпринимателя оценивается в 129 миллиардов долларов. Он занимает четвертое место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes, опубликованном в апреле 2022 этого года.

По словам Гейтса, он выйдет из списка самых богатых людей мира. Только в этом месяце он перечислил фонду 20 миллиардов долларов. К 2026 году расходы фонда будут составлять 9 миллиардов долларов ежегодно.

Bill & Melinda Gates Foundation был создан в 2000 году. Его главной целью было оказание помощи людям по всему миру. Билл Гейтс подчеркивал, что у каждого должен быть шанс прожить здоровую и продуктивную жизнь.

Несмотря на «фамильное» название, одним из главных инвесторов фонда является миллиардер Уоррен Баффет, который вкладывал в него наравне с Гейтсом.