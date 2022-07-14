Россия «уронила» свой внешний долг

Внешний долг России по состоянию на 1 июля составил 472,8 миллиарда долларов, следует из данных Центробанка РФ. С начала года он снизился на 9,2 миллиарда долларов.

На 1 января 2022 года долг составлял 482,07 миллиарда долларов. Регулятор отмечает, что динамика показателя обусловлена уменьшением иностранной задолженности прочих секторов.

В ночь на 17 июня впервые с 1918 года Россия допустила дефолт по суверенному долгу. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина при этом подчеркнула, что Россия может и хочет платить по внешним долгам.

Минфин отметил, что термин «дефолт» не применим к ситуации с платежами России по госдолгу, поскольку международные расчетно-клиринговые системы, получив деньги, попросту не довели их до получателей.