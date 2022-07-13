ВОЗ признает существование третьего пола

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновит руководство по учету гендерной проблематики, сообщается на сайте организации.

Новая редакция позволит выйти «за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью», отмечается в сообщении. Рекомендации будут основываться на концепте, что пол не ограничивается мужским или женским.

Основной целью выпускаемого ВОЗ руководство по учету гендерной проблематики заявлено «устранение любых форм дискриминации в системе здравоохранения». Действующее издание датируется 2011 годом.

Ранее партия «Коммунисты России» призвала российские власти выйти из Всемирной организации здравоохранения, если она признает существование третьего пола.

Председатель партии Сергей Малинкович предложил в качестве альтернативы создать собственную организацию, которая занималась бы здоровьем жителей планеты.