НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Бизнес попросил уменьшить размер этикеток

Источник:
РБК
321 1
Фото: © Sibnet.ru

Правительство рассмотрит предложение бизнеса изменить размер этикеток на упаковке продуктов, соответствующее поручение профильным министерствам и ведомствам дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Речь идет о стандартах, определяющих минимальную и максимальную площадь, которую занимают сведения о продукте при размещении этикетки на картонной упаковке. Производители предлагают уменьшить размер этикеток из-за дефицита бумаги и чернил, пишет РБК.

Среди других предложений, которые должны быть проработаны до 22 июля — разрешить производителям выпуск упаковки увеличенного объема соков и другой продукции, в том числе, для детского питания.

Проблемы с нехваткой упаковки у отечественных производителей пищевых продуктов начались весной на фоне западных санкций и нарушения логистики. В частности, возник дефицит картона, краски и специальных лаков, которые необходимы для печати упаковки.

Еще по теме
Компания Lego окончательно покинет Россию
IKEA запустила новую схему онлайн‑распродажи
BMW и Lego включили в список параллельного импорта
IKEA не сумела восстановить онлайн‑распродажу в России
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Песков объяснил угрожающие слова Путина об Украине
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Найдена самая эффективная поза для достижения женского оргазма
Участники «Голоса» потеряют популярность после шоу
Обсуждение (1)
Картина дня
Запад назвал секретное оружие Путина
Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининград
Бизнес попросил уменьшить размер этикеток
Украина ударила «Точками У» по Луганску
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
49
Иран передаст России сотни боевых беспилотников
38
Украина ударила «Точками У» по Луганску
36
Песков объяснил угрожающие слова Путина об Украине
33
Армия Украины получила задачу отвоевать юг страны
32
Путин назвал «побочный эффект» спецоперации на Украине