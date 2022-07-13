Бизнес попросил уменьшить размер этикеток

Правительство рассмотрит предложение бизнеса изменить размер этикеток на упаковке продуктов, соответствующее поручение профильным министерствам и ведомствам дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Речь идет о стандартах, определяющих минимальную и максимальную площадь, которую занимают сведения о продукте при размещении этикетки на картонной упаковке. Производители предлагают уменьшить размер этикеток из-за дефицита бумаги и чернил, пишет РБК.

Среди других предложений, которые должны быть проработаны до 22 июля — разрешить производителям выпуск упаковки увеличенного объема соков и другой продукции, в том числе, для детского питания.

Проблемы с нехваткой упаковки у отечественных производителей пищевых продуктов начались весной на фоне западных санкций и нарушения логистики. В частности, возник дефицит картона, краски и специальных лаков, которые необходимы для печати упаковки.