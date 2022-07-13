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Две солнечные электростанции построили в Чите

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/zabnewsregion

Группа компаний «Хевел» построила две солнечные электростанции в Чите, рассказал министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Zабайкалья Илья Золотухин.

«Построенные солнечные электростанции улучшат качество электроснабжения в регионе: будут снижены нагрузки на сетевую инфраструктуру, оптимизированы перетоки электроэнергии. Но главные плюсы для региона от реализации данных проектов – новые рабочие места и новые налоги», — рассказал министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Zабайкалья Илья Золотухин.

Электростанции построены за счет средств инвестора – группы компаний «Хевел». После ввода в эксплуатацию двух новых объектов доля солнечных электростанций в структуре генерирующих мощностей составит 6%. К 2025 году показатель может достигнуть 20%.

Общая мощность Читинской и Черновской станций – 70 мегаватт. Объекты сданы в эксплуатацию 1 июля и уже вышли на оптовый рынок электроэнергии и мощности.

Забайкалье — один из наиболее перспективных регионов в развитии солнечной генерации. Солнечная активность в регионе более чем в три раза превышает показатели инсоляции в среднем по России и в Европе.

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Экономика #Промзона #Забайкалье
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