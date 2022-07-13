Самый крупный лесопитомник создадут в Иркутской области

Корпорация развития Иркутской области будет сопровождать инвестиционный проект компании «Удан» по созданию в регионе тепличного комплекса для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой, сообщает Корпорация развития региона (КРИО).

В планах компании «Удан» в ближайшие три года стать лидером в стране по производству посадочного материала, используемого в восстановлении лесов. Чтобы достигнуть этой цели компания построит три крупных лесопитомника в Удмуртии, в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

Иркутская область — лидер среди всех субъектов РФ по темпам лесовосстановления. Планируемая мощность будущего питомника составит 35 миллионов штук сеянцев в год. Этого количества хватит, чтобы полностью закрыть потребность в саженцах основных лесных древесных пород не только Иркутской области, но и других территорий.

Как сообщил генеральный директор Корпорации развития Иркутской области Александр Лаутин, КРИО будет заниматься организационным сопровождением инвестпроекта – искать земельный участок под теплицы, помогать в подключении к инженерным сетям, в прохождении экологической экспертизы.