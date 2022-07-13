Стали известны первые участники третьего сезона «Звезд в Африке»

Новый сезон шоу «Звезды в Африке» соберет участников из двух предыдущих сезонов, ТНТ уже объявил имена двух героев, сообщила пресс-служба канала.

В третьем сезоне продюсеры «Звезд в Африке» соберут самых ярких участников двух предыдущих турниров на выбывание, разделят их на две команды и столкнут друг с другом. В третьем сезоне примут участие Стас Ярушин и Вики Одинцова.

Победителями сезонов становились Вячеслав Малофеев и Олег Верещагин. Среди самых ярких участников первого и второго сезонов были Алена Водонаева, Светлана Пермякова, Виктория Боня, Митя Фомин, Анна Хилькевич, Роза Сябитова, Анатолий Цой.

«Звезды в Африке» — реалити-шоу, где знаменитости борются за еду. В испытаниях им предлагают есть разную живность, например, жуков и личинки, прыгать с высоты, нырять под воду. Также есть интеллектуальные испытания, которые звезды часто не проходят.