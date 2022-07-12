Жители России в ночь на 14 июля увидят Суперлуние — так называют полную фазу Луны, в которой она находится на максимально близком расстоянии от Земли. Естественный спутник нашей планеты будет выглядеть больше, чем обычно. При отсутствии облачности красивое небесное явление можно будет наблюдать в течение двух ночей.

Суперлуние официально начнется в 13 июля 21.37 по московскому времени. По подсчетам астрономов, земной спутник будет выглядеть на 7% больше обычного, а также сиять на 16% ярче, чем обычная полная Луна.

Что такое Суперлуние?

Суперлуние происходит, когда совпадают два астрономических явления. Первое — это полнолуние, а второе — перигей, момент максимального сближения Луны и Земли. Одновременно такие события происходят нечасто, всего лишь несколько раз в году.

Июльское Суперлуние — самое зрелищное в 2022 году, 13 июля Луна будет находиться на расстоянии всего 357 264 километров от Земли, ближе до конца года земной спутник уже не подойдет.

Например, самая дальняя полная Луна 17 января 2022 года находилась в 401 023 километрах от Земли. Разница почти в 44 тысячи километров. Естественно, чем ближе естественный спутник к Земле, тем ярче и больше он выглядит на небе.

Разница видимых размеров Луны в моменты Суперлуния Фото : NASA/JPL-Caltech

Луна приближается и удаляется от Земли постоянно — из-за сложной орбиты, на которую влияет множество гравитационных возмущений. Среднее расстояние от Земли до Луны примерно 384 тысячи километров, его ежемесячные колебания составляют около 5%.

Как наблюдать Суперлуние?

Суперлуние обычно видно всю ночь — но только в том случае, если небо чистое. Сильная облачность может помешать полюбоваться красивым астрономическим явлением. Наблюдать за гигантской Луной можно невооруженным глазом, либо с помощью бинокля или небольшого телескопа.

Если взять для наблюдения оптику, то астрономы рекомендуют использовать светофильтры — Луна будет казаться очень яркой. Ее свет не опасен для зрения, но интересные детали на поверхности лунного диска в результате станут трудноразличимыми.

Наиболее красивый вид полной Луны — когда она заходит или восходит. Дело в том, что когда Луна висит низко, отраженный свет проходит сквозь широкий слой воздуха. В результате земной спутник меняет цвет и может выглядеть оранжевым, розовым или красным.

Кстати, наблюдать за Суперлунием можно будет и следующей ночью — ее видимый размер и яркость снизятся лишь на пару процентов.

Чем опасно Суперлуние?

«Кровавый» оттенок земного спутника в моменты Суперлуния испокон веков считался дурным предзнаменованиям. Люди связывали с такой Луной наводнения, землетрясения, неурожаи, эпидемии.

Пугающих совпадений хватает — к примеру, в моменты Суперлуния произошло Чилийское землетрясение 1960 года, цунами на Соломоновых островах 2007 года, Сычуанское землетрясение 2008 года, землетрясение 2011 года, которое привело к аварии на «Фукусиме», извержение вулкана Синабунг на острове Суматра в 2014 году.

Исследователи признают, что Луна в моменты наибольшего сближения с Землей действительно может вызывать серьезные природные катаклизмы — небесное тело оказывает мощное гравитационное воздействие на нашу планету.

В результате возникает напряжение земной коры, происходят перемещения гигантских масс воды. Так, ученые не рекомендуют гражданам в дни Суперлуния отдыхать на морском или океанском побережье.