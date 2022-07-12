Договор купли-продажи авто теперь можно заключить онлайн

Электронный сервис купли-продажи автомобиля запущен на портале «Госуслуг», сообщает пресс-служба Минцифры. Услуга реализована совместно с МВД.

«Теперь договор о продаже машины можно заключить полностью онлайн, при этом он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге», — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, продавец и покупатель должны быть старше 18 лет, а также иметь подтвержденные учетные записи на «Госуслугах». Для верификации сделки используется приложение «Госключ», установленное на смартфонах продавца и покупателя.

Сервис в процессе оформления сделки автоматически проверяет, наложены ли на автомобиль ограничения, находится ли он в розыске или залоге. Если проверка не удалась, об этом предупреждаются обе стороны соглашения.

Для регистрации ТС обязательно наличие полиса ОСАГО, оформленного на нового владельца, а также действующей диагностической карты для автомобиля старше 4 лет. Отмечается, что заполнение и подписание договора обеими сторонами занимает не более десяти минут.