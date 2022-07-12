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Новое кулинарное тревел-шоу покажут в соцсетях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © медиагруппа «Красный квадрат»

Звездные шефы отправятся по городам России в новом кулинарном тревел-шоу «Повара на колесах», программу будут транслировать в соцсетях — «ВКонтакте» и «Одноклассниках», сообщила пресс-служба медиагруппы «Красный квадрат».

Первый сезон состоит из 10 выпусков. Городами-участниками станут Рязань, Тула, Нижний Новгород, Суздаль, Воронеж, Липецк, Кострома, Ростов, Ярославль и Сергиев Посад.

Главные герои — пять пар лучших звездных шеф-поваров страны из популярных ресторанов, некоторые из которых вошли в рейтинг «Мишлен».

В каждом городе шефы познакомятся с местными достопримечательностями, попробуют блюда в лучших ресторанах и гастробарах. Затем они разработают авторское меню из местных фермерских продуктов. В финале повара представят свои блюда на центральной площади. Победителя будут выбирать жители города.

Тревел-шоу «Повара на колесах» будет выходить еженедельно в официальных сообществах проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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Топ комментариев

GammiPluh

А он не хочет уменьшения населения Польши до 2 млн?)

volmen

Пшеки всё надеяться на реванш, как сказа дедушка Ленин ещё сто лет назад "... политические проститутки".

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чет призывом к геноциду попахивает

nifnif

повылезали старые бзд... после 60 на пенсию и сидеть тихо сопеть в тряпочку