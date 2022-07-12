Новое кулинарное тревел-шоу покажут в соцсетях

Звездные шефы отправятся по городам России в новом кулинарном тревел-шоу «Повара на колесах», программу будут транслировать в соцсетях — «ВКонтакте» и «Одноклассниках», сообщила пресс-служба медиагруппы «Красный квадрат».

Первый сезон состоит из 10 выпусков. Городами-участниками станут Рязань, Тула, Нижний Новгород, Суздаль, Воронеж, Липецк, Кострома, Ростов, Ярославль и Сергиев Посад.

Главные герои — пять пар лучших звездных шеф-поваров страны из популярных ресторанов, некоторые из которых вошли в рейтинг «Мишлен».

В каждом городе шефы познакомятся с местными достопримечательностями, попробуют блюда в лучших ресторанах и гастробарах. Затем они разработают авторское меню из местных фермерских продуктов. В финале повара представят свои блюда на центральной площади. Победителя будут выбирать жители города.

Тревел-шоу «Повара на колесах» будет выходить еженедельно в официальных сообществах проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».