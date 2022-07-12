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Алена Апина запретила петь «Бухгалтера» экс-солистке «ВИА гры»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Leonrid / CC BY-SA 4.0

Певица Алена Апина с помощью суда запретила бывшей солисте «ВИА гры» Альбине Джанабаевой исполнять песню «Бухгалтер», которую та спела в программе «Три аккорда».

Джанабаева исполняла «Бухгалтера» в программе «Три аккорда» на Первом канале еще два года назад. Алена Апина недавно увидела выпуск на YouTube и возмутилась «неправомерным использованием интеллектуальной собственности», пишет телеграм-канал Mash.

Артистка обратилась в суд и выпуск программы «Три аккорда» был заблокирован Роскомнадзором.

Композиция «Бухгалтер» была выпущена в 1991 году. Тогда она считалась песней на злобу дня, повествуя о дефиците и стремлении девушек выйти замуж за иностранцев.

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