Алена Апина запретила петь «Бухгалтера» экс-солистке «ВИА гры»

Певица Алена Апина с помощью суда запретила бывшей солисте «ВИА гры» Альбине Джанабаевой исполнять песню «Бухгалтер», которую та спела в программе «Три аккорда».

Джанабаева исполняла «Бухгалтера» в программе «Три аккорда» на Первом канале еще два года назад. Алена Апина недавно увидела выпуск на YouTube и возмутилась «неправомерным использованием интеллектуальной собственности», пишет телеграм-канал Mash.

Артистка обратилась в суд и выпуск программы «Три аккорда» был заблокирован Роскомнадзором.

Композиция «Бухгалтер» была выпущена в 1991 году. Тогда она считалась песней на злобу дня, повествуя о дефиците и стремлении девушек выйти замуж за иностранцев.