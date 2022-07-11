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Россияне пожелали возвращения советских брендов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Большинство россиян поддерживают идею возрождения советских брендов, свидетельствует исследование аналитического центра университета «Синергия».

Возрождать советские бренды на фоне ухода иностранных компаний из России считают необходимым 83% российских граждан. Наиболее целесообразным для россиян видится возвращение брендов по выпуску авто, еды и напитков, одежды и обуви, а также бытовой химии.

Сторонники возрождения советских брендов объяснили свое мнение тем, что это укрепит экономику за счет эффективного импортозамещения, поддержит отечественных предпринимателей, предотвратит возможный дефицит товаров.

Среди известных советских брендов, которые нуждаются в перезапуске, участники опроса назвали автомобили «Москвич», «Волга» и «Победа», бытовую технику «Орск», велосипеды «Кама».

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Жизнь #О людях
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