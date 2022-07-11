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Владельцам убитых питомцев разрешили моральную компенсацию

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © пресс-служба Верховного суда РФ

Верховный суд подтвердил право россиян на компенсацию морального вреда из-за гибели домашнего животного. В ходе разбирательств иска суд потребовал пересмотреть дело о компенсации хозяйке погибшей под колесами автомобиля собаки.

Водитель автомобиля в Саранске 12 ноября 2019 года сбил на пешеходном переходе собаку, она погибла. Виновнику назначили двое суток ареста, а страховая компания компенсировала владелице животного материальный ущерб — 25 тысяч рублей.

Однако хозяйка питомца также обратилась в суд за моральной компенсацией в 10 тысяч рублей. Там ей отказали, аргументировав тем, что собака является имуществом и женщине положено только возмещение материального ущерба.

Верховный суд рассмотрел дело по иску хозяйки собаки. В ходе рассмотрения судьи указали, что гибель животного может причинить нравственные страдания его владельцу, поэтому у виновника появляется обязанность компенсировать не только имущественный ущерб, но и моральный вред. Дело направлено на пересмотр.

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Топ комментариев

GammiPluh

А он не хочет уменьшения населения Польши до 2 млн?)

mosquito__2010

Ха ха ха ха . Сами создают себе проблемы потом героически их решают, в процессе решения ещё умудряются...

volmen

Пшеки всё надеяться на реванш, как сказа дедушка Ленин ещё сто лет назад "... политические проститутки".

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