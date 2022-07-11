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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Армия Украины получила задачу отвоевать юг страны

Источник:
The Times
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Украинские войска получили задачу отвоевать юг страны, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, украинская армия располагает для этого примерно миллионом бойцов.

«Президент отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать план. После этого свою работу должны выполнить в генштабе и сказать, что нам нужно сделать то-то и то-то, чтобы добиться цели», — цитирует Резникова издание The Times.

Резниов подчеркнул, что в настоящее время численность ВСУ достигает примерно 700 тысяч человек. Он считает, что в выполнении стоящих перед ВСУ задач должны помочь западные вооружения и призвал страны НАТО нарастить их поставки.

Глава британского правительства Борис Джонсон в ходе июньского визита в Киев объявил, что Великобритания и ее партнеры помогут подготавливать по 10 тысяч украинских солдат каждые 120 дней.

Сейчас подготовку на территории Великобритании сейчас проходят две бригады украинских военных. Курс подготовки украинских военных рассчитан на три недели. С 2015 года британские инструкторы подготовили 22 тысяч украинских военнослужащих в ходе операции Orbital.

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Оборона #Армия
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Топ комментариев

GammiPluh

А он не хочет уменьшения населения Польши до 2 млн?)

mosquito__2010

Ха ха ха ха . Сами создают себе проблемы потом героически их решают, в процессе решения ещё умудряются...

volmen

Пшеки всё надеяться на реванш, как сказа дедушка Ленин ещё сто лет назад "... политические проститутки".

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