Точка зрения ЕС на Украину не нашла понимания в G20

Точка зрения государств Евросоюза не возобладала среди стран Группы двадцати (G20) заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«"Большая семерка" и страны-единомышленницы едины в осуждении, и санкциях против России, и в попытках привлечь к ответственности режим. Но другие страны, и мы можем говорить здесь о большинстве "Глобального Юга", часто придерживаются иной точки зрения», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, «глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше».

Совещание глав дипведомств стран Группы двадцати проходило 7-8 июля на Бали. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в нем участие.