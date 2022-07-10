Силы России уничтожили склад снарядов к американским гаубицам

Российские силы нанесли высокоточным оружием удар по керамическому комбинату в Славянске и уничтожили более 1 тысячи снарядов к американским гаубицам М777, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории керамического комбината в городе Славянске. Уничтожено до 100 человек личного состава, более 1 000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США», — сказал Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, также были уничтожены около 700 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град».

М777 — буксируемая гаубица калибра 155 миллиметровая, разработанная британской компанией BAE Systems и сменившая на вооружении Сухопутных войск США более тяжелые гаубицы М198. Дальность стрельбы М777 обычным снарядом составляет около 25 километром, специальным — до 40 километров.