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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Силы России уничтожили склад снарядов к американским гаубицам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: The U.S. Army

Российские силы нанесли высокоточным оружием удар по керамическому комбинату в Славянске и уничтожили более 1 тысячи снарядов к американским гаубицам М777, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории керамического комбината в городе Славянске. Уничтожено до 100 человек личного состава, более 1 000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США», — сказал Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, также были уничтожены около 700 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град».

М777 — буксируемая гаубица калибра 155 миллиметровая, разработанная британской компанией BAE Systems и сменившая на вооружении Сухопутных войск США более тяжелые гаубицы М198. Дальность стрельбы М777 обычным снарядом составляет около 25 километром, специальным — до 40 километров.

Тема: Военная операция на Украине
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