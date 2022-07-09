Осужденный погиб в Иркутской области после драки в колонии

Массовая драка произошла в исправительной колонии №25 в Иркутской области, в результате конфликта погиб один осужденный, еще шесть человек пострадали, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Иркутской области.

В ночь на 20 июня восемь «отрицательно настроенных осужденных», вооруженных деревянными палками и ножами, напали на заключенных из других отрядов, отмечается в сообщении.

По предварительным данным, причиной конфликта стало сотрудничество пострадавших с администрацией колонии, а также их отказ подчиняться требованиям лидера нападавших.

В результате драки пострадали семь осужденных, один из них умер в больнице из-за полученных травм. По факту произошедшего возбудили два уголовных дела, обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

ИК-25 — колония особого режима. Она находится в поселке Вихоревка Иркутской области, в ней содержатся рецидивисты и особо опасные преступники.