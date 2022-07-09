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Зеленский рассмотрит легализацию однополых браков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время рассмотрит петицию о легализации однополых браков в стране.

Ранее соответствующая петиция набрала на официальном сайте президента необходимое количество голосов для рассмотрения — 25 тысяч. Теперь глава государства обязан ее рассмотреть.

«Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар», — отмечает автор петиции.

Политологи указывают, что появление такого документа ставит Зеленского в непростое положение — отклонение петиции могут негативно воспринять на Западе, а ее поддержку наверняка раскритикуют на Украине.

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CaRdan

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orangeraven

И когда, по вашему, ждать победоносного наступления ВСУ? Иркут предсказывал его в июне-июле, потом перенес...

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Tyryk Makto

А почему не по 10 миллионов? Давай москвич за 10!!!