Зеленский рассмотрит легализацию однополых браков

Фото: © пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время рассмотрит петицию о легализации однополых браков в стране.
Ранее соответствующая петиция набрала на официальном сайте президента необходимое количество голосов для рассмотрения — 25 тысяч. Теперь глава государства обязан ее рассмотреть.
«Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар», — отмечает автор петиции.
Политологи указывают, что появление такого документа ставит Зеленского в непростое положение — отклонение петиции могут негативно воспринять на Западе, а ее поддержку наверняка раскритикуют на Украине.
CaRdanА как же антидопинговое вот это все?
orangeravenИ когда, по вашему, ждать победоносного наступления ВСУ? Иркут предсказывал его в июне-июле, потом перенес...
CaRdanВо первых, т-72 и т-62 машины одного порядка, разной конструкции, собирались на разных заводах, но существовали...
Tyryk MaktoА почему не по 10 миллионов? Давай москвич за 10!!!