Зеленский рассмотрит легализацию однополых браков

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время рассмотрит петицию о легализации однополых браков в стране.

Ранее соответствующая петиция набрала на официальном сайте президента необходимое количество голосов для рассмотрения — 25 тысяч. Теперь глава государства обязан ее рассмотреть.

«Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар», — отмечает автор петиции.

Политологи указывают, что появление такого документа ставит Зеленского в непростое положение — отклонение петиции могут негативно воспринять на Западе, а ее поддержку наверняка раскритикуют на Украине.