НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Доллар к концу года может укрепиться до 75 рублей

Источник:
«Прайм»
320 0
Фото: © Sibnet.ru

Доллар может вырасти до 75 рублей к концу этого года, поэтому сейчас не стоит продавать валюту США, считает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников.

Эксперт пришел к выводу о грядущем ослаблении рубля, основываясь на нескольких предположениях. По его словам, чрезмерно крепкая отечественная валюта невыгодна экономике РФ, и финансовые власти могут предпринимать усилия для ее снижения.

«Они активизируют словесные интервенции для ослабления рубля, а также попытаются поднять курс через покупку валют недружественных стран», — приводит «Прайм» мнение Верникова.

По его словам, в пользу постепенного ослабления рубля говорит рост импорта и потребительского кредитования. Население будет больше приобретать импортных товаров, уточнил он.

Еще по теме
Резко выросло число признанных банкротами россиян
Аналитик Тузов назвал причину резкого ослабления рубля
Финансист рассказал о начале фазы отката рубля
Большинство россиян не понимает содержание квитанций ЖКХ
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Камчатский министр обозвал туристов нищебродствующей саранчой
Перенос масштабного рок-фестиваля в Сибири вызвал вопросы зрителей
Появился свежий список «запрещенных» в России артистов
Путин дал отдых участникам операции в ЛНР
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада
31
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Луганской Республики
29
Украина нанесла удар по жилым кварталам Белгорода и Курска
28
Белый дом отверг возможность переговоров с Россией по Украине
28
Путин назвал «побочный эффект» спецоперации на Украине