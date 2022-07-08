Доллар к концу года может укрепиться до 75 рублей

Доллар может вырасти до 75 рублей к концу этого года, поэтому сейчас не стоит продавать валюту США, считает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников.

Эксперт пришел к выводу о грядущем ослаблении рубля, основываясь на нескольких предположениях. По его словам, чрезмерно крепкая отечественная валюта невыгодна экономике РФ, и финансовые власти могут предпринимать усилия для ее снижения.

«Они активизируют словесные интервенции для ослабления рубля, а также попытаются поднять курс через покупку валют недружественных стран», — приводит «Прайм» мнение Верникова.

По его словам, в пользу постепенного ослабления рубля говорит рост импорта и потребительского кредитования. Население будет больше приобретать импортных товаров, уточнил он.