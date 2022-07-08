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Дожди зальют Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дожди, туманы и ветер прогнозируются в выходные в Забайкальском крае, сообщила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Забайкальского гидрометцентра Людмила Сидельникова.

«В выходные дни неустойчивый характер погоды сохранится. Дожди различной интенсивности пройдут в большинстве районов Забайкальского края, наиболее интенсивные по северным, восточным и юго-восточным районам», — сообщила синоптик.

Местами будут отмечаться грозы, в утренние часы при прояснении возможны туманы. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывы до 14 метров в секунду.

Преобладающая ночная температура воздуха 10-15 градусов, днем воздух прогреется до 21-26 градусов тепла.

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Жизнь #Гео #Забайкалье
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