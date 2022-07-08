Дожди зальют Забайкалье

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Дожди, туманы и ветер прогнозируются в выходные в Забайкальском крае, сообщила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Забайкальского гидрометцентра Людмила Сидельникова.
«В выходные дни неустойчивый характер погоды сохранится. Дожди различной интенсивности пройдут в большинстве районов Забайкальского края, наиболее интенсивные по северным, восточным и юго-восточным районам», — сообщила синоптик.
Местами будут отмечаться грозы, в утренние часы при прояснении возможны туманы. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывы до 14 метров в секунду.
Преобладающая ночная температура воздуха 10-15 градусов, днем воздух прогреется до 21-26 градусов тепла.
GunjaАаа...это и есть план по воскрешению Москвича? Тоесть машина китайская а название наше? Вот это я понимаю...
GunjaГосподин Володин - вперед! Незабудь только ещё Гаваи вернуть и часть Калифорнии! Ведь тоже наши земли...
UynachalnicaА что так? Бояре свои вотчины не хотят признавать?
Archangel3339Ужас. Зачем это надо и самое главное кому? Вам юнармии мало? Это же ненормально...