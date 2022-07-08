Хакер получил срок за читы для World of Tanks

Екатеринбургский суд приговорил хакера к 2,5 года ограничения свободы за распространение читов для World of Tanks и World of Warships. Ущерб, причиненный злоумышленником, оценили в 670 миллионов рублей.

Уроженец Екатеринбурга Андрей Кирсанов создал ресурс для распространения читов для игр World of Tanks и World of Warships, сообщает ТАСС со ссылкой на данные судебного заседания. Распространяемые осужденным программы помогали игрокам автоматически прицеливаться и упрощали игру.

Стоимость чита составляла от 25 до 2 тысяч рублей, в зависимости от продолжительности работы программы. С 2015 года Кирсанов нанес Wargaming ущерб на 670 миллионов рублей.

Суд приговорил хакера к 2,5 года ограничения свободы по части 2 статьи 273 УК РФ (создание и распространение вредоносных компьютерных программ), ему запрещено выезжать за пределы Екатеринбурга и менять место жительства без согласия государственного органа, осуществляющего надзор.

Что такое пинг и как его проверить?

Максимальное наказание по статье 273 составляет 5 лет лишения свободы. Кирсанов признал вину и сообщил, что приговором доволен и не планирует его обжаловать.