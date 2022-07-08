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Умер актер из «Крестного отца»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Georges Biard / CC BY-SA 3.0

Актер Джеймс Каан, сыгравший старшего сына дона Вито Корлеоне в «Крестном отце», умер в возрасте 82 года.

«С глубокой печалью сообщаем, что Джимми умер вечером 6 июля», — говорится в сообщении на странице актера в Twitter.

Роль в «Крестном отце» стала ключевой в карьере Каана. За проект Фрэнсиса Форда Копполы он был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Помимо этого, Каан снимался в фильмах как «Мизери», «Стиратель», «Люди дождя», «Игрок» и «Вор».

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