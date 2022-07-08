Умер актер из «Крестного отца»

Актер Джеймс Каан, сыгравший старшего сына дона Вито Корлеоне в «Крестном отце», умер в возрасте 82 года.
«С глубокой печалью сообщаем, что Джимми умер вечером 6 июля», — говорится в сообщении на странице актера в Twitter.
Роль в «Крестном отце» стала ключевой в карьере Каана. За проект Фрэнсиса Форда Копполы он был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Помимо этого, Каан снимался в фильмах как «Мизери», «Стиратель», «Люди дождя», «Игрок» и «Вор».
GunjaАаа...это и есть план по воскрешению Москвича? Тоесть машина китайская а название наше? Вот это я понимаю...
GunjaГосподин Володин - вперед! Незабудь только ещё Гаваи вернуть и часть Калифорнии! Ведь тоже наши земли...
UynachalnicaА что так? Бояре свои вотчины не хотят признавать?
Archangel3339Ужас. Зачем это надо и самое главное кому? Вам юнармии мало? Это же ненормально...