Умер актер из «Крестного отца»

Актер Джеймс Каан, сыгравший старшего сына дона Вито Корлеоне в «Крестном отце», умер в возрасте 82 года.

«С глубокой печалью сообщаем, что Джимми умер вечером 6 июля», — говорится в сообщении на странице актера в Twitter.

Роль в «Крестном отце» стала ключевой в карьере Каана. За проект Фрэнсиса Форда Копполы он был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Помимо этого, Каан снимался в фильмах как «Мизери», «Стиратель», «Люди дождя», «Игрок» и «Вор».