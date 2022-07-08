Путин назвал «побочный эффект» спецоперации на Украине

Укрепление суверенитета России является неизбежным, но побочным эффектом спецоперации на Украине, а ее главной целью остается защита Донбасса и укрепление собственной безопасности страны, заявил в ходе встречи с главами думских фракций президент России Владимир Путин.

«Некоторые коллеги отметили, что наша специальная военная операция ведет к укреплению нашего суверенитета, и это так. Но начало этой операции не было связано с этой целью. Это побочный эффект. Неизбежный, но побочный эффект», — сказал он.

Основной целью спецоперации Путин назвал защиту Донбасса и «укрепление безопасности самой России».

Для достижения конечного результата спецоперации президент назвал очень важным создание общенациональной повестки поддержки вооруженных сил.

«Это очень важно для достижения конечного результата. Он в любом случае будет достигнут, здесь нет никаких сомнений, но ребятам легче будет работать, выполнять боевые задачи, если они будут чувствовать за своей спиной поддержку и дыхание Родины», — отметил президент.