Путин назвал «побочный эффект» спецоперации на Украине

Укрепление суверенитета России является неизбежным, но побочным эффектом спецоперации на Украине, а ее главной целью остается защита Донбасса и укрепление собственной безопасности страны, заявил в ходе встречи с главами думских фракций президент России Владимир Путин.
«Некоторые коллеги отметили, что наша специальная военная операция ведет к укреплению нашего суверенитета, и это так. Но начало этой операции не было связано с этой целью. Это побочный эффект. Неизбежный, но побочный эффект», — сказал он.
Основной целью спецоперации Путин назвал защиту Донбасса и «укрепление безопасности самой России».
Для достижения конечного результата спецоперации президент назвал очень важным создание общенациональной повестки поддержки вооруженных сил.
«Это очень важно для достижения конечного результата. Он в любом случае будет достигнут, здесь нет никаких сомнений, но ребятам легче будет работать, выполнять боевые задачи, если они будут чувствовать за своей спиной поддержку и дыхание Родины», — отметил президент.
GunjaАаа...это и есть план по воскрешению Москвича? Тоесть машина китайская а название наше? Вот это я понимаю...
GunjaГосподин Володин - вперед! Незабудь только ещё Гаваи вернуть и часть Калифорнии! Ведь тоже наши земли...
UynachalnicaА что так? Бояре свои вотчины не хотят признавать?
Archangel3339Ужас. Зачем это надо и самое главное кому? Вам юнармии мало? Это же ненормально...