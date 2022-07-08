НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин назвал «побочный эффект» спецоперации на Украине

Источник:
Sibnet.ru
1466 23
Фото: © пресс-служба президента РФ

Укрепление суверенитета России является неизбежным, но побочным эффектом спецоперации на Украине, а ее главной целью остается защита Донбасса и укрепление собственной безопасности страны, заявил в ходе встречи с главами думских фракций президент России Владимир Путин.

«Некоторые коллеги отметили, что наша специальная военная операция ведет к укреплению нашего суверенитета, и это так. Но начало этой операции не было связано с этой целью. Это побочный эффект. Неизбежный, но побочный эффект», — сказал он.

Основной целью спецоперации Путин назвал защиту Донбасса и «укрепление безопасности самой России».

Для достижения конечного результата спецоперации президент назвал очень важным создание общенациональной повестки поддержки вооруженных сил.

«Это очень важно для достижения конечного результата. Он в любом случае будет достигнут, здесь нет никаких сомнений, но ребятам легче будет работать, выполнять боевые задачи, если они будут чувствовать за своей спиной поддержку и дыхание Родины», — отметил президент.

Еще по теме
Лавров отреагировал на «бойкот» на саммите G20
Совершено нападение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Кремль отреагировал на уход Джонсона словами «мы его не любим»
Кадыров назвал следующую задачу чеченцев на Украине
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Камчатский министр обозвал туристов нищебродствующей саранчой
Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада
Перенос масштабного рок-фестиваля в Сибири вызвал вопросы зрителей
Врач посоветовал парадоксальный способ заснуть за считанные минуты
Обсуждение (23)
Картина дня
Лавров отреагировал на «бойкот» на саммите G20
Совершено нападение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Роспотребнадзор избавился от Зожмена после критики в соцсетях
Эксперты спрогнозировали цены на новые «Москвичи»
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Gunja

Ааа...это и есть план по воскрешению Москвича? Тоесть машина китайская а название наше? Вот это я понимаю...

Gunja

Господин Володин - вперед! Незабудь только ещё Гаваи вернуть и часть Калифорнии! Ведь тоже наши земли...

Uynachalnica

А что так? Бояре свои вотчины не хотят признавать?

Archangel3339

Ужас. Зачем это надо и самое главное кому? Вам юнармии мало? Это же ненормально...