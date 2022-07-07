Кадыров назвал следующую задачу чеченцев на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал своей следующей задачей в рамках спецоперации уничтожение остатков террористов, сбежавших из России на Украину.

«Мы полностью освободили от националистически настроенной сволоты всю территорию ЛНР. Да, несомненно, это историческое и судьбоносное для Луганска достижение, но как минимум для нас, чеченцев, спецоперация еще далека до завершения», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, жители Чечни «отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики».

«Для нас принципиальный вопрос заключается в том, чтобы свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике. Мы их давно искали», — добавил Кадыров.

Он напомнил, что много раз объявлял крупное вознаграждение за информацию о боевиках. С самого начала спецоперации особой задачей было выявление их местонахождения.

«У меня только одна просьба. Она заключается в том, чтобы нам дали разрешение дойти, если потребуется, хоть до самого Киева и поквитаться с нашими кровными врагами. Это все, что просим. Все остальное сделаем сами», — заключил Кадыров.