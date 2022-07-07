Lada Niva превратили в автомобиль скорой помощи

Автомобиль скорой помощи повышенной проходимости для регионов России построили на базе внедорожника Lada Niva Legend, сообщил Ростех.
Lada Niva Legend Prima получила две модификации. Класс А ориентирован на экстренную транспортировку пациентов на небольшие расстояния.
Он маневренен, обладает уменьшенными весогабаритными характеристиками и подходит для использования в условиях повышенного скоростного режима. Также транспорт оснащен опцией капсулы — внутренней стенкой для большей безопасности медиков и пациента.
Класс B создан на усовершенствованной для бездорожья колесной базе, снабжен двигателем повышенной мощности, увеличенным салоном и способен перевозить до двух пациентов и бригаду из трех врачей.
«Оба варианта автомобиля объединяют изначальные внедорожные качества полного привода с блокировкой дифференциалов Niva Legend. Колесная база усовершенствована для бездорожья, установлены колеса 16-го радиуса. Мы провели изменения и по двигателю — мощность увеличилась до 110 лошадиных сил», — прокомментировал заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко.
Первые серийные модели скорой медицинской помощи Lada Niva Legend Prima будут направлены заказчикам в августе.
UynachalnicaКакие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!
GunjaАаа...это и есть план по воскрешению Москвича? Тоесть машина китайская а название наше? Вот это я понимаю...
GunjaГосподин Володин - вперед! Незабудь только ещё Гаваи вернуть и часть Калифорнии! Ведь тоже наши земли...
Светлана СемикинаА не много ли мы, нищеброды, ему платим!!! Может быть к народу пора поближе, на "макарошки".