Lada Niva превратили в автомобиль скорой помощи

Автомобиль скорой помощи повышенной проходимости для регионов России построили на базе внедорожника Lada Niva Legend, сообщил Ростех.

Lada Niva Legend Prima получила две модификации. Класс А ориентирован на экстренную транспортировку пациентов на небольшие расстояния.

Он маневренен, обладает уменьшенными весогабаритными характеристиками и подходит для использования в условиях повышенного скоростного режима. Также транспорт оснащен опцией капсулы — внутренней стенкой для большей безопасности медиков и пациента.

Класс B создан на усовершенствованной для бездорожья колесной базе, снабжен двигателем повышенной мощности, увеличенным салоном и способен перевозить до двух пациентов и бригаду из трех врачей.

«Оба варианта автомобиля объединяют изначальные внедорожные качества полного привода с блокировкой дифференциалов Niva Legend. Колесная база усовершенствована для бездорожья, установлены колеса 16-го радиуса. Мы провели изменения и по двигателю — мощность увеличилась до 110 лошадиных сил», — прокомментировал заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко.

Первые серийные модели скорой медицинской помощи Lada Niva Legend Prima будут направлены заказчикам в августе.