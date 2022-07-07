НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Niva превратили в автомобиль скорой помощи

Источник:
Sibnet.ru
476 1
Фото: © Ростех

Автомобиль скорой помощи повышенной проходимости для регионов России построили на базе внедорожника Lada Niva Legend, сообщил Ростех.

Lada Niva Legend Prima получила две модификации. Класс А ориентирован на экстренную транспортировку пациентов на небольшие расстояния.

Он маневренен, обладает уменьшенными весогабаритными характеристиками и подходит для использования в условиях повышенного скоростного режима. Также транспорт оснащен опцией капсулы — внутренней стенкой для большей безопасности медиков и пациента.

Класс B создан на усовершенствованной для бездорожья колесной базе, снабжен двигателем повышенной мощности, увеличенным салоном и способен перевозить до двух пациентов и бригаду из трех врачей.

«Оба варианта автомобиля объединяют изначальные внедорожные качества полного привода с блокировкой дифференциалов Niva Legend. Колесная база усовершенствована для бездорожья, установлены колеса 16-го радиуса. Мы провели изменения и по двигателю — мощность увеличилась до 110 лошадиных сил», — прокомментировал заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко.

Первые серийные модели скорой медицинской помощи Lada Niva Legend Prima будут направлены заказчикам в августе.

Тема: Русские машины
«Москвич» возродится в виде китайских автомобилей JAC
Упрощенная Lada Granta получила спортивную версию
АвтоВАЗ обозначил сроки возвращения двух Lada Niva
Aurus представил водородный седан
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Камчатский министр обозвал туристов нищебродствующей саранчой
Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада
Перенос масштабного рок-фестиваля в Сибири вызвал вопросы зрителей
Врач посоветовал парадоксальный способ заснуть за считанные минуты
Обсуждение (1)
Картина дня
Борис Джонсон объявил об отставке
Кадыров назвал следующую задачу чеченцев на Украине
Аналитик Тузов назвал причину резкого ослабления рубля
Минстрой подготовит проекты 12-этажных деревянных домов
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Какие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!

Gunja

Ааа...это и есть план по воскрешению Москвича? Тоесть машина китайская а название наше? Вот это я понимаю...

Gunja

Господин Володин - вперед! Незабудь только ещё Гаваи вернуть и часть Калифорнии! Ведь тоже наши земли...

Светлана Семикина

А не много ли мы, нищеброды, ему платим!!! Может быть к народу пора поближе, на "макарошки".