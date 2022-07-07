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ВКС России уничтожили на Змеином украинских военных с флагом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Российские военные продолжают контролировать территорию острова Змеиный даже после вывода оттуда российских подразделений, заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Минувшей ночью на фоне военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе киевские власти предприняли попытку символической доставки украинского флага на остров Змеиный. На остров примерно в пять утра с моторной лодки высадились несколько украинских военнослужащих, после чего они сфотографировались там с флагом», — сказал Конашенков.

Но, по его словам, они тут же были обнаружены российскими военными. «Самолет Воздушно-космических сил России немедленно нанес удар высокоточными ракетами по острову. В результате часть военнослужащих была уничтожена, а оставшиеся в живых спешно сбежали в направлении населённого пункта Приморское в Одесской области», — рассказал генерал Конашенков.

Российские военные вывели свои подразделения с острова Змеиный после выполнения ими всех поставленных задач.

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Оборона #Армия #Конфликты
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Uynachalnica

Какие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!

Gunja

Ааа...это и есть план по воскрешению Москвича? Тоесть машина китайская а название наше? Вот это я понимаю...

Gunja

Господин Володин - вперед! Незабудь только ещё Гаваи вернуть и часть Калифорнии! Ведь тоже наши земли...

Светлана Семикина

А не много ли мы, нищеброды, ему платим!!! Может быть к народу пора поближе, на "макарошки".