Российские военные продолжают контролировать территорию острова Змеиный даже после вывода оттуда российских подразделений, заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Минувшей ночью на фоне военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе киевские власти предприняли попытку символической доставки украинского флага на остров Змеиный. На остров примерно в пять утра с моторной лодки высадились несколько украинских военнослужащих, после чего они сфотографировались там с флагом», — сказал Конашенков.

Но, по его словам, они тут же были обнаружены российскими военными. «Самолет Воздушно-космических сил России немедленно нанес удар высокоточными ракетами по острову. В результате часть военнослужащих была уничтожена, а оставшиеся в живых спешно сбежали в направлении населённого пункта Приморское в Одесской области», — рассказал генерал Конашенков.

Российские военные вывели свои подразделения с острова Змеиный после выполнения ими всех поставленных задач.