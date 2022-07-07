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Женщины от 40 лет родили рекордное число детей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Женщины от 40 лет и старше в 2021 году родили рекордное с 1990-х годов число детей. Это связано с ростом уровня образования и увеличением продолжительности жизни.

Женщины от 40 лет и старше родили 56,86 тысячи детей, что составило 4% от общего числа, приводит РБК итоговые годовые данные Росстата. Чаще всего у этой категории рождались вторые и третьи по очередности дети.

Самая активная с точки зрения абсолютных показателей деторождения — группа женщин, которым в 2021 году был 31 год (88,4 тысячи детей). Россиянки от 29 до 33 лет включительно родили 431 тысячу младенцев, что составляет около трети общего числа. 24,9 тысячи малышей появились у женщин моложе 18 лет.

Откладывание дебюта рождения ребенка и, соответственно, увеличение возраста матери при рождении следующих детей — общемировой тренд, указала завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина.

На это повлияли репродуктивная грамотность и рост уровня образования населения, увеличение продолжительности жизни, развитие репродуктивных технологий, а в России еще и политика стимулирования рождаемости.

«Для многих сегодня важно построить карьеру до рождения детей, так как в этом случае легче выстраивать баланс между семьей и работой», — считает Калабихина.

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